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domingo, 12 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse:  Isabel. 

 

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   - Elsa Isabel Fulfaro viuda de Pedemonte. Falleció a los 93 años.Csss de duelo: Solís 87. Funeral hasta las 15.00.

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