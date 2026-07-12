Incidentes en la madrugada de Chacabuco

De noche.
A lo largo de la madrugada de registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La Policía volvió al barrio la Construcción luego que la moradora de la vivienda en torno a la cual se registró la pelea con heridos de armas blancas del jueves alegara que se había enterado que mientras todo el mundo estaba festejando el triunfo de Argentina, cuatro jóvenes estaban robando parte encías en su casa. Hubo una inspección y no se encontró nada.
Cerca de las 7.00 hubo corridas en las calles Falucho, Sargento Cabral y Espora protagonizadas por un nutrido grupo de jóvenes que habían estado peleando.
También hubo quejas de vecinos por el ruido producidos por motos que siguieron festejando el pase de la selección argentina a la semifinal del Mundial 2026 de fútbol.
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