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domingo, 12 de julio de 2026

Choque y conflicto en un barrio de Chacabuco


Este mediodía.

Este mediodía Se registró un accidente en el barrio San Miguel de la ciudad de Chacabuco. 



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Hubo un conflicto entre las partes

Un automóvil Fiat que está circulando por la calle Junín chocó con otro VW que estaba estacionado entre Santa Fe y Entre Ríos. Si bien no sufrieron lesiones de gravedad, fueron traslados al Hospital en ambulancia el conductor del automóvil Fiat y una niña que lo acompañaba. El coche estacionando sufrió graves daños. La Policía intervino para mediar entre las partes dado que se generó un conflicto.




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