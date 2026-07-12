Una persona fue demorada por la Policía

Este mediodía.
Una persona de sexo masculino mayor de edad fue demorada este mediodía por la Policía de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Sucedió luego que una vecina acusara al sujeto de querer ingresar a su casa. El demorado tiene 38 años y estaría alcoholizado. Ocurrió el Miguel Gil continuación.
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