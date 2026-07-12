Dos aniversarios solidarios en Chacabuco

Entidades.
Este domingo se conmemoraron los aniversarios de dos entidades cimentadas en la solidaridad y el voluntarismo.
Volver a Chacabuquero.
La filial Chacabuco de la Cruz Roja festejó sus 42 años de vida y la Red Solidaria, 14. Ambas reunieron a sus integrantes. La Red Solidaria aprovechó para seguir difundiendo la búsqueda de personas desaparecidas.
La Cruz Roja esta desarrollando un cronograma de charlas sobre distintos temas.
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