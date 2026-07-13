Tragedia en un campo de la zona

Triste noticia.
En las últimas horas se reportó un trágico suceso que ocurrió en un campo de la zona.
Volver a Chacabuquero.
En un establecimiento rural de Carabelas, partido de Rojas, fue hallado sin vida una persona el domingo. Segun FM Spacio, fue aplastado por la toma de fuerza de un tractor. El fallecido fue identificado como Daniel Sheridan. El hallazgo fue realizado por una persona que se dirigió al campo luego de no recibir respuesta a los llamados telefónicos, el domingo.
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