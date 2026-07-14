Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 14 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Ramón . 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Gustavo Ramón Reynoso "El prolijo". Falleció a los 56 años. Casa de duelo: La Plata 399. Sepelio a las 10.00

-


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas II

- Una empresa de Chacabuco hizo una presentación ante un organismo nacional

- Accidente en un acceso a Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Queja: "Dejen de lucrar a nuestro nombre en Chacabuco"

Todavía se habla de esto:

- El Concejo Deliberante aprobó dos proyectos de importancia para Chacabuco 

- Necrológicas I

- "El Municipio denuncia el accionar de los motociclistas en los festejos en Chacabuco"

- Mix: Aumento para un sector sensible - Cambio por la selección - Sesión 

- Vecino agredido en el centro de Chacabuco

- Tragedia en un campo de la zona

- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda de la provincia 


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)