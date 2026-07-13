"El Municipio denuncia el accionar de los motociclistas en los festejos en Chacabuco"

Comunicado.
El Departamento Ejecutivo Municipal denuncia el accionar de un grupo de jóvenes que, a bordo de motocicletas, empañó lo que debía ser una fiesta familiar tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza.
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La paz y la armonía con la que los vecinos y familias compartían la alegría del triunfo se vieron directamente perturbadas cuando estos individuos subieron con sus vehículos al espacio peatonal de la Plaza San Martín. Con maniobras totalmente temerarias y ruidos molestos provocados por escapes adulterados, no solo alteraron la tranquilidad pública, sino que pusieron en riesgo la integridad física de los niños y adultos que se encontraban en el lugar.
Cabe destacar que el Municipio había diseñado y ejecutado un operativo de cierre de calles para que los festejos se desarrollaran de manera segura, contando en el lugar con la presencia de personal de Tránsito, Control Urbano y de la Secretaría de Seguridad. Por su parte, la Policía Bonaerense, cumpliendo estrictas órdenes de su superioridad, se encontraba ubicada a metros del lugar sin intervención.
Ante estos hechos, el Gobierno Municipal informa a la comunidad las acciones inmediatas:
En primer término, gracias al registro de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de la plaza y zonas aledañas, los jóvenes y sus motocicletas ya se encuentran individualizados. A partir de esto, se procedió al inicio de las acciones legales correspondientes -tanto penales como contravencionales- y se solicitó de manera urgente el allanamiento de los domicilios de los involucrados. De esta manera, la Subsecretaría de Seguridad y la Dirección de Tránsito del Municipio llevan adelante las actuaciones pertinentes para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos de vandalismo y peligro vial.
En segundo término, se ordenó el redoblamiento de Controles. De cara al partido que disputará la Selección Argentina el próximo miércoles, el Municipio redoblará de manera drástica los controles de tránsito y seguridad ciudadana en el radio céntrico, garantizando que el espacio público sea exclusivo para el festejo pacífico de las familias.
Este gobierno municipal reafirma su compromiso con el orden y la convivencia, y no permitirá que la irresponsabilidad de unos pocos altere la tranquilidad de nuestra comunidad.-
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
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