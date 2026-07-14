Respuesta: "Nos acusan falsamente en Chacabuco"

Nota pedida.
Desde A.P.A.CHA. (asociación protectora animales de Chacabuco) nos vemos obligados a hacer está aclaración con respeto a nuestra cruzada solidaria.
Volver a Chacabuquero.
No es de la forma en la que elegimos manejarnos, pero han salido notas nombrandonos y acusandonos falsamente.
Primero les informamos que tenemos a la venta una cruzada solidaria, la cuál venimos publicando. Hace 4 años venimos haciéndola y todos los años, cuando sale a la venta, nos encontramos con la misma problemática de parte de otra institución que se dedica a ayudar también a los animales, cómo lo hacemos nosotros hace muchísimos años.
También queremos aclarar que sería contradictorio usar un nombre diferente como se nos acusa, ya que el folleto que es entregado a cada persona que la adquiere, tiene nuestro nombre, nuestro logo y está firmada por un integrante de nuestra asociación.
También se nos acusa que los gastos no son destinados a lo que mencionan falsamente, quienes nos conocen saben que siempre hemos ayudado al refugió municipal, con cuchas, techos, fardos, ecthol para fumigar, atenciones veterinarias cuando necesitaban internaciones o no podían quedar ahí. Y vamos a estar siempre que lo necesiten, más o menos pero siempre!
Así como también los gastos de tránsitos y veterinarias pagamos de ese ingreso. Nos da mucha impotencia que tengamos que salir a aclarar esto, y sobre todo, porque viene de otra institución que lucha por la misma causa que nosotros.
Gracias a todos los que siguen apoyándonos. 💪🏻♥️ Ante cualquier inquietud que tengan nos pueden mandar y resolveremos todas sus dudas.
Firma:
Asociación Protectora de Animales
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