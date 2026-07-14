Nuevo procedimiento de saturación policial en Chacabuco

Comunicado.
En el marco del Plan Integral de Seguridad, se llevaron adelante nuevos procedimientos de saturación sobre la Ruta Nacional Nº 7 y el acceso Hipólito Yrigoyen, coordinados de manera conjunta por la Jefatura Comunal de Chacabuco y la Subsecretaría de Seguridad, a cargo de Mauricio Yonna, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y desalentar cualquier tipo de actividad ilícita en la ciudad.
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Durante los operativos se realizaron tareas de identificación de personas, controles de automóviles y motocicletas, labrándose las actuaciones correspondientes en los casos que así lo requirieron.
El subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna, destacó el compromiso y el trabajo articulado entre el personal municipal y las distintas fuerzas de seguridad que participaron de los controles, señalando que este tipo de operativos forman parte de una estrategia sostenida de prevención que continúa arrojando resultados positivos para la comunidad.
De los procedimientos participaron también efectivos del Comando de Prevención Rural, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), personal de la patrulla motorizada de Control Urbano y peritos verificadores de la Planta Verificadora Automotor, permitiendo desarrollar un amplio despliegue de seguridad integral orientado a la prevención de distintos tipos de delitos.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
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