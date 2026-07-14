Policiales de Chacabuco: Hurto - Conflicto - Incendio

Esta tarde.
Hurto. Una vecina puso en conocimiento de la Policía que le sustrajeron chapas que estaban afuera de su casa. Ocurrió, mientras no había moradores en el lugar, en el barrio La Construcción.
Volver a Chacabuquero.
Conflicto. Esta tarde se registró un conflicto en un barrio porque una vecina acusó a un menor que vive en las inmediaciones de su casa, de robarle pertenencias hace varios meses. Intervino la Policía. Ocurrió en el barrio UOCRA.
Incendio. En el fin de la tarde fueron convocados los bomberos voluntarios para combatir un incendio de pasto en Entre Ríos constitución.
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