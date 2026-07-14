Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 14 de julio de 2026

Salida de Bomberos de Chacabuco por un incendio

 

Esta noche. Daño total.

La sirena de los bomberos fue motivada por el incendio de una camioneta en una calle perpendicular a Miguel Gil que conduce al basural municipal.



Volver a Chacabuquero.

Fue enviada una dotación. Daño total. También se prendieron fuego los pastos. En principio, no hubo heridos.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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