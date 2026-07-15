Argentina finalista: festejo en Chacabuco sin motos

Centro.
Los festejos por el triunfo argentino en la semifinal de la Copa del Mundo de fútbol 2026 .se registraron sin motos sobre la plaza San Martín.
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Fue por un operativo montado por la Policía, Tránsito y Seguridad que forzó el acceso peatonal al principal paseo de Chacabuco este 15 de julio. Miles de personas se congregaron en Alsina y San Martín para cantar: "El que no salta es un inglés". Cabe recordar que en horas de la mañana hubo una serie de allanamientos para secuestrar motos que habían causado ruidos molestos el sábado.
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