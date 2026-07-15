Más datos de los allanamientos contra las motos que festejaron en Chacabuco

Esta mañana.
La Policía y la Subsecretaría de Tránsito realizaron esté miercoles por la mañana un procedimiento contra motos ruidosas que estuvieron en los festejos del triunfo de la selección argentina de fútbol en Chacabuco.
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Fueron alrededor de 12 allnamientos en domicilios particulares. Se retuvieron cerca de 10 rodados. Se identificó a los rodados a través de grabaciones de videos y cámaras de seguridad. Es por causar ruidos molestos. Esto ocurre a horas de que se juegue el partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra.
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