Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 15 de julio de 2026

Video: Festejo argentino en el centro de Chacabuco

Alegría.

En el video se puede ver los miles de personas que se congregaron en el centro de Chacabuco para festejar el pase a la final del Mundial de fútbol por parte de la selección argentina. Mucha alegría entre grandes y chicos. Saltando cantaron por los jugadores del equipo nacional en la plaza San Martín.



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