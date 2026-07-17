Accidente en la ruta 7 en medio de la tormenta

Esta mañana.
En medio de la tormenta que afecta a toda la zona se registró un accidente de tránsito en la ruta 7.
Volver a Chacabuquero.
Fue a la altura de Carmen de Areco, en un puente ubicado cerca de la entrada del acceso a Gouín. Volcó un colectivo de larga distancia de la empresa Vía Tac que partió de Córdoba. Llevaba 20 pasajeros. Cuatro personas fueron trasladadas al Hospital de Carmen de Areco. Ocurrió alrededor de las 7.30. Al parecer, el vehículo fue afectado por el viento cuando estaba sobre un puente. Se convocaron cuatro dotaciones de bomberos.
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