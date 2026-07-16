Infracciones de tránsito en Chacabuco como la de la foto

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito informó el resultado de los operativos de control realizados desde el 12 de julio hasta la fecha.
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Se retuvieron 18 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco. Algunas de las mismas estaban sin chapa patente y luces, y eran conducidas por menores de edad. Se secuestraron 10 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Se labraron 25 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; seis actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por circular a contramano; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido ( rampa de discapacidad); un acta de infracción por girar en u; un acta por estacionar en lugar prohibido, obstruyendo entrada a garaje; 1 acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo cono de visibilidad; un acta de infracción por conducir hablando por teléfono celular.
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