Último día de la semana para ir a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco

Para tener en cuenta.
Este jueves es el último día para hacer trámites en las oficinas de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada.
Volver a Chacabuquero.
Es que el viernes 17 de julio no habrá actividad administrativa en las sedes de la entidad por la celebración del Día del Trabajador de la Energía Eléctrica. Si hoy ya no puede ir, el socio o cliente deberá esperar hasta el lunes.
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