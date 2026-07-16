Esta cartera municipal de Chacabuco tiene nuevo número telefónico

Para tener en cuenta.
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco informa a la comunidad que, a partir de hoy, tiene nuevo número telefónico.
Volver a Chacabuquero.
El 02352470359 es el único número telefónico habilitado para comunicarse con el área. La secretaria Patricia Sorichillo solicita a vecinos y vecinas utilizar esta nueva vía de contacto para realizar consultas, reclamos y gestiones relacionadas con la Secretaría.
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