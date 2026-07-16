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jueves, 16 de julio de 2026

Le robaron a una vecina de Chacabuco



De noche.

Una vecina le contó a Chacabuquero que le robaron una moto que usa para trabajar, durante la madrugada.



Volver a Chacabuquero.

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Los ladrones fueron captados por una cámara de seguridad. Ocurrió en San Juan entre Remedios Escalada de San Martin y Maipú. Ante cualquier dato, llamar al 911.

Esta es la moto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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