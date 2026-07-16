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jueves, 16 de julio de 2026

Cayó otra moto ruidosa en Chacabuco

 


Otro.

La Subsecretaría de Tránsito informó que se retuvo una motocicleta por circular con escape antirreglamentario ruidoso, sin luces y falta de chapa patente sobre Saavedra y Urquiza.



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