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jueves, 16 de julio de 2026

Varios accidentes de tránsito en Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se reportaron varios accidentes de tránsito en una avenida de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


En Alsina y Conesa chocaron un auto y una moto. Una persona de sexo femenino que iba de acompañante en el rodado de menor porte fue trasladada en ambulancia al Hospital. Tendría 19 años y seria de apellido Humacata. Previamente en Garay e Italia chocaron una camioneta y una moto. También fue tralasada al nosocomio una persona. Por último, se envió una ambulancia del SAME a Domínguez y Alemania por una caída de moto.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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