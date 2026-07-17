Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica para la zona de Chacabuco.
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Es de nivel amarillo, por lluvias, para la mañana de este viernes: el área podría ser afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica. Se pueden esperar valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto- Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.
También hay lluvias pronosticadas para la tarde del sábado, aunque son aisladas.
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