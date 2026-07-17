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viernes, 17 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

  Que en paz descanse: Beatriz. 

 

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-   Claudia Beatriz Alessandro. Falleció a los 57 años. Casa de duelo: Liga Amas de Casa 13. Sepelio a las 15.00.

-


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