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viernes, 17 de julio de 2026

Demorado en el centro de Chacabuco

 


Esta mañana.

Una persona de sexo masculino mayor de edad fue demorada por la Policía esta mañana en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.



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No respetó una medida de restricción de acercamiento dispuesta por la Justicia en beneficio de un familiar. Ocurrió en Padre Doglia entre Almirante Brown y 25 de Mayo.


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