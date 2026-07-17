Se definió el futuro de esta línea de colectivos que pasa por Chacabuco

Oficial.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires definió lo que ocurrirá con la línea de colectivos de larga distancia que une a La Plata con varias ciudades de la región entre las que está Chacabuco.
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La cartera bonaerense emitió una resolución para oficializar un cambio que está vigente desde hace tiempo. Se trata de la Línea 351 que tiene recorridos para pasajeros que pasan por La Plata, Berazategui, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Tres de Febrero, Moreno, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Chacabuco, Junín, Lincoln, General Pinto, Leandro N. Alem, Alberti, Florentino Ameghino, Gral. Villegas, Lobos, Roque Pérez, Veinticinco de Mayo y Navarro. Hasta unos meses estos recorridos eran cubiertos por la firma "Transporte Automotores La Plata SA" (Talp).
A través de la resolución, el Ministerio prorrogó por 10 años, hasta 2033, la concesión de la línea 351 a Talp y la cesión de los servicios de transporte de pasajeros de esa firma a “Transportes Automotores Plusmar S.A.” (Plusmar). Talp fundamentó la operación en "la necesidad de orientar de manera eficiente y responsable los recursos económicos, operativos y humanos de la empresa". La resolución autoriza a Plusmar a "efectuar la modificación de la estructura operativa de los servicios de autotransporte público provincial de pasajeros de la Línea 351". También se aprobó la readecuación del parque automotor de la Línea 351, en 10 unidades vehiculares, y que Plusmar será beneficiaria de los subsidios al transporte que recibía Talp.
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