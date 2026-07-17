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viernes, 17 de julio de 2026

Muchos secuestros e infracciones llamativas en Chacabuco


Detalles.

Los secuestros de vehículos y licencias de conducto siguen marcando la agenda de la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco pero las infracciones detectadas siguen siendo elevadas. A continuación, el resultado de los operativos de control de este viernes.



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Se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; y ocho licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron nueve actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido, entré discos; un acta de infracción por estacionar sobre la vereda.



ididi

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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