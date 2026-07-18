Obras preventivas en Chacabuco

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La Municipalidad de Chacabuco informó que continúa desarrollando trabajos de mantenimiento y adecuación de los canales rurales, aprovechando el período de sequía para preparar el sistema hídrico de cara a las futuras lluvias y garantizar un mejor escurrimiento del agua.
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Este mediodía, el subsecretario Técnico del Municipio, Dr. Rodolfo Bertinatto, realizó un balance de las tareas que se ejecutan en el Cuartel Noveno, en el sector comprendido entre el kilómetro 190 de la Ruta Nacional N.º 7, sobre el camino vecinal que conduce a San Patricio, hasta la cañada El Juncal. Se trata de una obra estratégica que permitirá mejorar el drenaje de más de 10.000 hectáreas productivas. Los trabajos se concentran en la limpieza y reacondicionamiento del canal troncal, donde ya se registran cuatro kilómetros de avance desde la Ruta Nacional Nº 7. Bertinatto explicó que aún resta intervenir el tramo final hasta la cañada El Juncal para completar el canal principal del plan hídrico, el cual desembocará por debajo de la vía férrea en la localidad de San Patricio.
El funcionario destacó la importancia de planificar estas intervenciones durante los períodos de escasas precipitaciones, permitiendo optimizar el funcionamiento del sistema antes de la llegada de las lluvias y reduciendo el riesgo de anegamientos en la zona rural. Cabe recordar que el Dr. Rodolfo Bertinatto fue uno de los impulsores y desarrolladores del Plan Hídrico Rural entre los años 2008 y 2010. Ese proyecto estableció la planificación integral de las cuencas, los canales troncales y las pendientes naturales del distrito, una herramienta fundamental que hoy permite orientar las obras con criterios técnicos y una visión de largo plazo.
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