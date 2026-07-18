Accidente en la zona céntrica de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto y un SUV. Fueron trasladadas al Hospital dos personas de sexo masculino que iban en el rodado de menor porte. Ocurrió en Rivadavia y San Luis
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