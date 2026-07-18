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sábado, 18 de julio de 2026

La Municipalidad prepara algo especial para Chacabuco este domingo por la final

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La Municipalidad de Chacabuco informó que este domingo se llevará adelante un operativo especial de seguridad, tránsito y monitoreo en Plaza San Martín y sus inmediaciones, con motivo de la final del Mundial de Fútbol que disputará la Selección Argentina en Nueva York, Estados Unidos.



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El operativo contará con la participación de las áreas de Seguridad, Tránsito, Monitoreo y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de garantizar el orden y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a las personas. Durante los festejos se reforzarán los controles y se actuará ante maniobras peligrosas, circulación de vehículos por sectores peatonales, escapes antirreglamentarios, ruidos molestos y cualquier otra conducta que afecte la seguridad o la convivencia.

El intendente municipal, Darío Golía, destacó el comportamiento ejemplar de la comunidad durante la semifinal y agradeció el trabajo coordinado de las distintas áreas municipales, las fuerzas de seguridad y los organismos que participaron del operativo del miércoles 

"La Plaza San Martín es el lugar de encuentro de todos los chacabuquenses -expresó Golía-. Queremos volver a vivir una celebración en familia, con alegría, respeto y cuidándonos entre todos".


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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