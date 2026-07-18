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sábado, 18 de julio de 2026

Más datos del choque en uno de los accesos a Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche se reportó el tercer accidente del día en uno de los accesos a Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron una moto y un auto estacionado. El conductor del rodado de menor porte fue trasladado al Hospital en ambulancia. Sería de apellido Antonelli y tendría 20 años. Ocurrió en Juan XXIII y 619.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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