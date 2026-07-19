"Se recomienda no avanzar sobre la zona protegida de Chacabuco"

Comunicado.
El Municipio de Chacabuco, recomienda ante un posible festejo, hacerlo con precaución, en alegría y en paz, sin empañar los mismos por otras situaciones.
Volver a Chacabuquero.
También tomó la decisión de hacer un vallado al monumento Gral San Martín, ya que avanzar sobre el mismo es un peligro a las personas. En dicho monumento puede sufrir desprendimiento de mármol, piezas o moldes enteros ocasionando un grave peligro para todos. Se recomienda no avanzar sobre la zona protegida.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Más datos sobre el choque en uno de los accesos a Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- La Municipalidad prepara algo especial para Chacabuco este domingo por la final
- Otro accidente de tránsito con lesionados en Chacabuco
- Accidente en la zona céntrica de Chacabuco
- Problemas en el Parque Industrial de Chacabuco
- Obras preventivas en Chacabuco
- Emergencia de salud en la ruta en Chacabuco
- Desagradable situación en un barrio de Chacabuco
- Muchos secuestros e infracciones llamativas en Chacabuco
- Bomberos: incendio de un auto
No hay comentarios:
Publicar un comentario