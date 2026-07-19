Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 19 de julio de 2026

"Se recomienda no avanzar sobre la zona protegida de Chacabuco"

 


Comunicado.

El Municipio de Chacabuco, recomienda ante un posible festejo, hacerlo con precaución, en alegría y en paz, sin empañar los mismos por otras situaciones. 



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El Corte Perfecto

También tomó la decisión de hacer un vallado al monumento Gral San Martín, ya que avanzar sobre el mismo es un peligro a las personas.   En dicho monumento puede sufrir desprendimiento de mármol, piezas o moldes enteros ocasionando un grave peligro para todos. Se recomienda no avanzar sobre la zona protegida.

Firma:

Municipalidad de Chacabuco

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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