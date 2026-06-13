Disturbios en distintos puntos de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche de viernes hubo disturbios en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En todos los casos los protagonistas fueron personas que estaban alcoholizadas. Uno tenía 14 años y fue trasladado al Hospital en ambulancia desde la casa. Las situaciones se registraron en inmediaciones de acceso Juan XXIII y Roca; Padre Doglia y Matheu; y Deán Funes y Bernardo de Irigoyen.Tomó intervención la Policía
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Justo se dobló la vereda en el lugar donde estacionó en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Entregaron la posesión de una quinta de "Chacabuco para Todos II"
- Comunicado para prevenir sobre posibles estafas en Chacabuco
- Reunión informativa realizada sobre una importante obra para Chacabuco y la zona
- Problema en un barrio de Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- Doce alumnas de Chacabuco buscan ayuda para el viaje de egresados
- Robo y daño en una escuela temprano en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Accidente en el centro - Conflicto en un barrio - Altercado en una calle
No hay comentarios:
Publicar un comentario