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sábado, 13 de junio de 2026

Disturbios en distintos puntos de Chacabuco

Esta noche.

Esta noche de viernes hubo disturbios en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.



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Chanchería el Corte Perfecto

En todos los casos los protagonistas fueron personas que estaban alcoholizadas. Uno tenía 14 años y fue trasladado al Hospital en ambulancia desde la casa. Las situaciones se registraron en inmediaciones de acceso Juan XXIII y Roca; Padre Doglia y Matheu; y Deán Funes y Bernardo de Irigoyen.Tomó intervención la Policía 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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