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sábado, 13 de junio de 2026

Le robaron a un vecino de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana de reportó un robo en una casa quinta de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería el Corte Perfecto

Fueron sustraídas garrafas y un televisor. Hubo daños en el cerco perimetral. Ocurrió en Espora continuación. También se reportó un robo en San Isidro Labrador y calle 840.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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