Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Cecilia.
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- Cecilia Cattaneo. Falleció el 11 de junio de 2026 a los 37 años. Casa de duelo: Italia 80. Sepelio a las 16.30.
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