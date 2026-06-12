Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informó un corte programado de energía.
Volver a Chacabuquero.
Será el domingo 14 de junio de 2026 en el Alimentador N° 9, desde las 08.00 a 12.00 afectando la zona delimitada por las siguientes calles: San Juan, Ruta 7, Polonia y Vías del Ferrocarril; Barrio La Amistad; Acceso Elguea Román en su totalidad. Motiva esta interrupción tareas de mantenimiento en red de media tensión. S suspende por lluvia.
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