Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 12 de junio de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informó un corte programado de energía.



Volver a Chacabuquero.

Será  el domingo 14 de junio de 2026 en el Alimentador N° 9, desde las 08.00 a 12.00 afectando la zona delimitada por las siguientes calles: San Juan, Ruta 7, Polonia y Vías del Ferrocarril; Barrio La Amistad; Acceso Elguea Román en su totalidad. Motiva esta interrupción tareas de mantenimiento en red de media tensión. S suspende por lluvia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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