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viernes, 12 de junio de 2026

Comunicado para prevenir sobre posibles estafas en Chacabuco

 


Oficial.

La Municipalidad de Chacabuco informa a todos los proveedores municipales que no se están realizando llamados telefónicos ni contactos por redes sociales o WhatsApp solicitando datos personales, comerciales, bancarios o cualquier otra información sensible.



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Ante cualquier comunicación que invoque el nombre de la Municipalidad o de alguna de sus dependencias requiriendo este tipo de datos, se recomienda no brindar información y desestimar el contacto, ya que se trata de una maniobra fraudulenta.

Asimismo, se solicita a quienes reciban este tipo de llamados o mensajes que realicen la denuncia correspondiente y, ante cualquier duda, se comuniquen directamente con las áreas municipales oficiales.

Firma:

Municipalidad de Chacabuco


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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