Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 1 de julio de 2026

Más datos del accidente de tránsito, temprano en Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron un auto VW Gol y una moto Honda Tornado. El conductor del rodado de menor porte fue traslado al Hospital con una lesión en un hombro. Sería de apellido Marcoleta, de 50 años. Al parecer , iba camino a su trabajo. Ocurrió en Reconquista y Matheu. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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