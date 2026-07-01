Más datos del accidente de tránsito, temprano en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto VW Gol y una moto Honda Tornado. El conductor del rodado de menor porte fue traslado al Hospital con una lesión en un hombro. Sería de apellido Marcoleta, de 50 años. Al parecer , iba camino a su trabajo. Ocurrió en Reconquista y Matheu.
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