Proyectos Pro: "que paguen los ebrios" y fondo para las localidades de Chacabuco

Nota pedida.
En el marco de la próxima sesión del Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco, el concejal Agustín Zarkovich presentó dos proyectos de ordenanza que buscan, por un lado, mejorar la responsabilidad en la seguridad vial y, por el otro, que los recursos municipales vuelvan con mayor fuerza a cada localidad del Partido de Chacabuco.
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En primer lugar, se presentó el proyecto de Recupero de Gastos Sanitarios en Siniestros Viales. La iniciativa establece que toda persona que sufra un accidente de tránsito recibirá atención médica inmediata en el sistema público de salud, sin excepción. Sin embargo, cuando el siniestro haya sido provocado por conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o por maniobras peligrosas, el responsable deberá luego hacerse cargo de los costos que generó su atención médica.
Estos costos incluyen la atención de urgencia, internaciones, estudios médicos, cirugías, medicamentos y traslados en ambulancia, entre otros gastos del sistema de salud. El proyecto también establece mecanismos para comprobar estas situaciones, como controles de alcoholemia o narcotest, actas policiales o informes médicos. Según se expresa en la iniciativa, el objetivo no es limitar la atención de nadie, sino garantizar que el sistema de salud no termine absorbiendo el costo de conductas evitables, y generar mayor conciencia sobre la responsabilidad al volante.
En segundo lugar, se presentó un proyecto para crear un sistema de descentralización de recursos hacia las localidades de O’Higgins, Rawson, Castilla y Cucha Cucha. La propuesta establece que un porcentaje de lo que cada localidad aporta en tasas municipales vuelva directamente a esa misma localidad, a través de un Fondo de Retorno Local. Estos fondos serían utilizados por cada delegación para realizar obras menores, mantenimiento de calles, mejoras de infraestructura, compra de equipamiento y atención de necesidades cotidianas de los vecinos.
Además, el proyecto incorpora mecanismos de control y transparencia para informar de manera clara cómo se usan esos recursos. Desde la iniciativa se plantea que este esquema permitiría una gestión más cercana, más rápida y más eficiente, donde los recursos que aportan los vecinos tengan un retorno directo en sus propias localidades.
Firma: Bloque Pro Chacabuco
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