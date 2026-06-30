Chacabuco será sede de otro torneo internacional

Evento.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este martes una reunión de trabajo en donde se avanzó en la organización para un nuevo Torneo Internacional de Tenis femenino en Chacabuco, en el Club Los Marinos. En el marco del "Mes del Deporte" y como parte central de los festejos por el nuevo aniversario de la ciudad, el torneo W35 se desarrollorá desde el 3 al 9 de agosto.
Volver a Chacabuquero.
El evento cuenta con el respaldo de la gestión del Intendente Darío Golía, representando la cuarta edición consecutiva en su gestión, consolidando a nuestra ciudad como una plaza de excelencia deportiva reconocida por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).
De la reunión participaron autoridades del mencionado club, como Hugo Torcassi, Maximiliano Rodríguez y Alfredo Gavranovic, así como también el Director de Deportes, Jorge Giménez, y el Subsecretario de Servicios Públicos del Municipio, Raúl Sosa, entre otras autoridades presentes.
El torneo, con un trabajo mancomunado entre la Subcomisión de Tenis del Club Los Marinos y el equipo de gobierno municipal, contará con la participación de 72 jugadoras de alto rendimiento, incluyendo a 40 tenistas internacionales que llegan a nuestra ciudad para competir por los 35 puntos fundamentales para el ranking WTA y 30.000 dólares en premios. El certamen será transmitido a todo el país a través de la señal DEPORTV y por plataformas de streaming.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Los ganadores del sorteo final de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Una persona fue hospitalizada tras un choque en Chacabuco
- ¿Quién se llevará la Copa del torneo de futsal infantil "Sergio Dopazo"?
- Hay varios casos sospechosos de triquinosis en una cárcel cercana a Chacabuco
- Proyectos Pro: que paguen los ebrios y fondo para las localidades de Chacabuco
- Calendario de pago de julio de jubilaciones, pensiones, asignaciones por embarazo e hijos y más beneficios de la Anses
- En Chacabuco hay una nueva infracción favorita detectada
Todavía se habla de esto:
- Un detenido por el homicidio del joven de Chivilcoy
- Más datos del incendió de un auto en Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Alerta por estafas - Choque en la ciudad
- Vecinas accidentadas en la mañana de Chacabuco
- Cadena de oración por un accidentado de Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Encuentro de bandas - Jornada recreativa - Educación vial
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Los motivos de los secuestros de motos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario