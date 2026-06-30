Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 30 de junio de 2026

Una persona fue hospitalizada tras un choque en Chacabuco

 


Esta tarde.

Un nuevo accidente de tránsito se registró esta tarde en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron una moto y una camioneta. Según los vecinos, una persona de sexo femenino que iba en el rodado de menor porte fue trasladada al Hospital en ambulancia.  Ocurrió en Dorrego y Almirante Brown.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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