Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 15 de agosto de 2026

Necrológicas de Chacabuco III

Que en paz descanse: María Cristina

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

  - María Cristina De Pauli Portillo de Grippa. Falleció a los 85 años. Casa de duelo: Avellaneda 276. Sepelio mañana a las 15.00

-


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día: 

- Dijo que le sacaron mucho dinero ¿Qué puede hacer?

- Asumieron las nuevas autoridades de la UCR de Chacabuco

- Necrológicas II

- Encomiendan una tarea importante a un Juzgado de Chacabuco

- Corte imprevisto de energía en Chacabuco

- Necrológicas I

- Otra desagradable situación en una casa de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Policiales: Cayó a una zanja - Abandonada en una calle de Chacabuco 

- Altercado en la zona céntrica de Chacabuco 

- La parroquia de la Asunción celebra sus fiestas patronales en Chacabuco

- Accidente bajo la garúa de Chacabuco 

- Mix: Inauguración - Buscan a un ganador - Comercios habilitados en julio de 2026

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Cayeron todos en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)