Se las dejó servida y lo multaron en Chacabuco

Detalles.
Este es el resumen del operativo de control de la Subsecretaría de Tránsito realizado este martes.
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Se retuvieron un automóvil por circular con su licencia de conducir vencida; cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, dos de las mismas sin chapa patente, una era conducida por un menor de edad; y once licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron 16 actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje; un acta de infracción por largar agua a la vía pública por lavado de vehículo.
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