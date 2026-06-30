Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 30 de junio de 2026

Se las dejó servida y lo multaron en Chacabuco

 


Detalles.

Este es el resumen del operativo de control de la Subsecretaría de Tránsito realizado este martes.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron un automóvil por circular con su licencia de conducir vencida; cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, dos de las mismas sin chapa patente, una era conducida por un menor de edad; y once licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron 16 actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje; un acta de infracción por largar agua a la vía pública por lavado de vehículo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

-  Chacabuco será sede de otro torneo internacional

- Los ganadores del sorteo final de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

- Una persona fue hospitalizada tras un choque en Chacabuco

- ¿Quién se llevará la Copa del torneo de futsal infantil "Sergio Dopazo"?

- Hay varios casos sospechosos de triquinosis en una cárcel cercana a Chacabuco

- Proyectos Pro: que paguen los ebrios y fondo para las localidades de Chacabuco

- Calendario de pago de julio de jubilaciones, pensiones, asignaciones por embarazo e hijos y más beneficios de la Anses

- Escarchados en Chacabuco

- En Chacabuco hay una nueva infracción favorita detectada

Todavía se habla de esto: 

- Necrológicas III

- Un detenido por el homicidio del joven de Chivilcoy 

- Más datos del incendió de un auto en Chacabuco 

- Necrológicas II

- Policiales de Chacabuco: Alerta por estafas - Choque en la ciudad

- Vecinas accidentadas en la mañana de Chacabuco

- Cadena de oración por un accidentado de Chacabuco

- Mix de Chacabuco: Encuentro de bandas - Jornada recreativa - Educación vial

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Los motivos de los secuestros de motos en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)