¿Quién se llevará la Copa del torneo de futsal infantil "Sergio Dopazo"?

Evento.
El Intendente Municipal, Darío Golía, presentó este martes la 10° edición de la Copa “Sergio Dopazo” de Futsal Infantil, que se desarrollará en el Polideportivo Municipal a partir del próximo 9 de julio. En esta edición, el certámen contará con la participación de 55 equipos con 550 chicos y chicas en competencia.
Volver a Chacabuquero.
“Muy contentos porque para nosotros el deporte es una base fundamental desde el primer día de la gestión, así lo hemos planteado trabajando junto a los clubes, a las instituciones, con nuestras escuelas deportivas municipales”, destacó Golía.
El Torneo comenzará con cuatro fechas los días 9, 10, 11 y 12 de julio, para luego continuar hasta su final a partir del día 17 del mismo mes, fecha en que se hará la presentación oficial en el Polideportivo. El día 3 de agosto, en el marco del torneo, Chacabuco recibirá la visita de Luis Canay, preparador físico que actualmente trabaja en Gimnasia y Esgrima La Plata, con una trayectoria en AFA, Tigres de México, Inter de Miami, entre otros equipos. Canay brindará una charla sobre formación deportiva en el Club Rivadavia.
“Hemos podido formar una comunidad muy especial de familias, jugadores, algo muy lindo. Quiero agradecer el apoyo de la Municipalidad, porque uno puede tener ideas, pero sin el apoyo no se podría realizar”, resaltó por su parte, Sergio Dopazo.
Jorge Giménez, Director de Deportes municipal, expresó además que: “El torneo viene creciendo año a año. Siempre la idea es que sea una experiencia extraordinaria para los chicos, el vínculo con las familias, los clubes, las instituciones, empresas que se involucraron”. Giménez informó que en este torneo, la cantina estará a cargo de los clubes Huracán, Racing, 9 de Julio, River y Argentino.
“Esto alimenta el alma, el espíritu de los chicos. Son formadores del futuro, de quienes abrazan al deporte como forma de vida”, dijo el Secretario de Gobierno, Javier Estévez, a lo que el Secretario General, Gustavo Masci, agregó: “Además de lo deportivo, es un torneo que forma, que tiene valores, y por cómo vemos que va creciendo, es un certamen que no tiene techo”.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Hay varios casos sospechosos de triquinosis en una cárcel cercana a Chacabuco
- Proyectos Pro: que paguen los ebrios y fondo para las localidades de Chacabuco
- Calendario de pago de julio de jubilaciones, pensiones, asignaciones por embarazo e hijos y más beneficios de la Anses
- En Chacabuco hay una nueva infracción favorita detectada
Todavía se habla de esto:
- Un detenido por el homicidio del joven de Chivilcoy
- Más datos del incendió de un auto en Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Alerta por estafas - Choque en la ciudad
- Vecinas accidentadas en la mañana de Chacabuco
- Cadena de oración por un accidentado de Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Encuentro de bandas - Jornada recreativa - Educación vial
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Los motivos de los secuestros de motos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario