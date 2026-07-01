Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 1 de julio de 2026

Choque en un barrio de Chacabuco

 




Esta noche.

Esta noche se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

El auto y la moto

Para Chacabuquero fue el cuarto siniestro vial del día. Participaron un auto y una moto. El conductor del rodado de menor porte no sufrió lesiones de gravedad, aunque fue entrevistado por el SAME y trasladado al hospital para un control. Ocurrió en Andrés de Vera y La Plata. Finalmente, la moto fue retenida por Tránsito 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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