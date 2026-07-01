Video: Detenido por un abuso sexual en Chacabuco

Policía.
Personal de la delegación de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires procedió a detener a un acusado de un caso de abuso sexual perpetrado en el 2023 contra una menor de edad.
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La medida fue dispuesta por la justicia luego que el sujeto no se presentara en la audiencia judicial programada. por esta razón fue privado de su libertad dado que se consideraba que estaba prófugo.
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