Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 1 de julio de 2026

Detectaron faltantes en una empresa de Chacabuco

 

Esta mañana.

Esta mañana se reportó un robo en un sector de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El empleado de una empresa llamó a la Policía para informar que detectó el faltante de partes de un acoplado y combustible tipo gasoil. Se habría hallado dañado el alambrado perimetral. Ocurrió en el Parque Industrial


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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