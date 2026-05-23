Una campaña solidaria triunfó pero ahora una escuela rural de Chacabuco necesita casero

Situación.
Días atrás la comunidad de Chacabuco se vio convocada por un pedido solidario de ayuda. El final fue feliz pero ahora se ha generado una vacante.
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Se trata de la solicitud para encontrar una vivienda en la ciudad que pudiera alquilar un vecino que sufre una enfermedad crónica en los riñones y requiere diálisis de manera periódica. Es que vivía con su familia en la Escuela 16, ubicada a 20 kilómetros de Chacabuco, en el camino viejo a Chivilcoy y esto dificultaba el acceso al tratamiento por distintas razones aunque los principales son los fenómenos meteorológicos y como afectan el entorno.
La buena nueva fue que la familia consiguió la casa y apoyo para pagar el alquiler, además de ayuda para iniciar un microemprendimiento de elaboración de alimentos para recaudar fondos, dado que el vecino no puede trabajar regularmente por su situación.
Ahora la escuela rural 16 necesita un casero. Cabe aclarar que es una ocupación sin sueldo, pero quien la desarrolle no tendrá que abonar los suministros de electricidad e Internet. Si tiene hijos en edad escolar, mejor por serán educados en el lugar y suman matrícula. Para más información dirigirse de lunes a viernes, por la mañana, a Reconquista y Pueyrredón, de la ciudad de Chacabuco, sede del organismo. Teléfono: 2352506651.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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