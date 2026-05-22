Cortes programados de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el día domingo 24 de maryo de 2026 se efectuarán dos cortes de energía eléctrica
Volver a Chacabuquero.
Uno será en el Alimentador N° 9, desde las 08:00 hasta las 12:00 hs, afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Roca, Avellaneda, Ruta Nacional 7, Rep. de Irlanda. Afectando también el Barrio Ferro y Parque Industrial.
El otro será en la Subestación N° 39, desde las 08:00 hasta las 12:00hs., afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Túpac Amaru, Catamarca, Juan Francesch, E Román, Acceso E. Roman, F. Espinosa y San Juan.
Motivan estos cortes tareas de mantenimiento en red de media tensión.-
Estos cortes se suspenden por lluvia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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