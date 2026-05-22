Desarticularon una banda que usó billetes falsos en Chacabuco y la zona

Allanamientos.
La Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización criminal, la cual se dedicaba a la puesta en circulación de moneda nacional y extranjera apócrifa en comercios de Chacabuco y la zona
Volver a Chacabuquero.
Cabe recordar que Chacabuquero publicó varios alertas de intentos de estafa con pesos y dólares falsos en los últimos meses a pedido de vecinos.
La causa tuvo su génesis en abril de 2025, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Martín a cargo del Dr. Emiliano Canicoba, Secretaría N°2 del Dr. Florencio Phinero, convocó a la División Falsificación de Moneda con el objeto de identificar a varias personas que frecuentaban a una mujer de la provincia de Córdoba, quien se hallaba detenida por intentar realizar una compra con billetes falsos.
En consecuencia, los agentes de la mentada dependencia ejecutaron amplias labores de campo, vigilancias encubiertas y detallados análisis informativos, estableciendo la identidad de seis personas (cuatro hombres y dos mujeres) que poseían una estrecha y sospechosa vinculación con la arrestada. De hecho, posteriormente se determinó que uno de los masculinos era su pareja y que, en cercanías a su domicilio, contaba con un taller mecánico/tornería.
A los fines de obtener un mayor grado de información, la judicatura actuante ordenó la intervención telefónica de los abonados utilizados por cada uno de los sospechosos, lo que permitió esclarecer que detrás de aquel ardid perpetrado por la aprehendida convivía una estructura delictiva que ponía en movimiento billetes apócrifos; tanto nacionales como extranjeros.
En ese marco, se pudo comprobar que la banda se encontraba conformada por aquellos seis individuos previamente identificados. No todos cumplían el mismo rol, pues había quienes se desempeñaban como organizadores, distribuidores y choferes, mientras que otros oficiaban de “pasadores” mediante compras y operaciones comerciales en diversos locales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del interior de la Provincia (Chacabuco, Junín y Lincoln). También se probó que todos ellos portaban antecedentes por delitos conexos a la falsificación de moneda.
Los falsimuladores
Respecto al modus operandi, los uniformados de la PFA lograron saber que los investigados empleaban expresiones metafóricas refiriéndose a la comisión de sus actividades. Se registraron frases como “ir a trabajar”, “vamos a desayunar”, “vamos a almorzar y a merendar” o “nos vamos a pasear un rato”. De ese modo, y con el objetivo de no despertar la atención de las autoridades, coordinaban sus delitos. Además, para los mismos utilizaban una camioneta que trasladaba a los denominados “pasadores”, quienes descendían del vehículo por sectores estratégicos. En esa misma línea, el chofer aparcaba el rodado a unos cien metros de los lugares para evitar ser relacionado con las maniobras.
Asimismo, se estableció que parte de los sospechosos se habían trasladado hacia la localidad costera de Villa Gesell para hacerse de billetes que, aparentemente, se encontrarían ocultos en un domicilio frecuentado por los propios delincuentes, quienes según las escuchas telefónicas llamaban al dinero como “material”. Otra oración que despertó la atención de los investigadores y que refería al éxito de la circulación de los billetes fue la siguiente: “Estuve viendo el tema de los papeles. Pasan como locos”.
"Con la guardia alta"
Los servidores públicos registraron otras dos situaciones que rodeaban a la organización. Primero, que uno de los componentes había entregado billetes falsos en un negocio de Olivos, Vicente López, lo que generó preocupación en sus compañeros dada la exposición a la que se sometió. Y por otra parte, se determinó que una de las mujeres que componían la banda se había trasladado hacia la ciudad de Junín, desde donde tomó comunicación con uno de sus parientes para advertirle: “Me estoy volviendo a Buenos Aires. Le están sacando fotos a la casa de 'R' Con carpa anda a mi casa y fíjate si ves algún auto raro o si están sacando fotos. Ahí le mandé un mensaje a 'Jey Jey' para que ni se arrime a Olivos. No se arrimen a 'Jey Jey' que estamos todos caminados”.
A partir de ese escenario, los sujetos extremaron sus cuidados. No obstante, las pesquisas continuaron y permitieron comprobar fehacientemente que ninguno de los integrantes del grupo contaba con otra actividad (lícita) paralela; es decir, este ardid se configuraba como su principal medio de subsistencia.
Allanamientos y detenciones
Paralelamente se identificaron un total de cinco domicilios emplazados sobre las calles Francisco Borges y San Lorenzo, en la localidad de Olivos; y sobre las calles Vergara y Lima, en Florida Oeste y Martínez, respectivamente. Hasta allí se movilizaron los efectivos, junto con brigadas de la División Antifraude y de la División Lavado de Activos, materializando la detención de los cuatro hombres y las dos mujeres que conformaban la organización.
Durante el transcurso de los procedimientos, realizados simultáneamente, se decomisaron una camioneta (utilizada para el traslado de los “pasadores”), nueve teléfonos celulares, 120 billetes de 20.000 pesos falsos, 36 billetes de 100 dólares truchos y documentación de interés para la causa.
Cabe destacar que para el debido desarrollo de estos allanamientos se contó con la anuencia del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, Secretaría N°2 del Dr. Juan Cruz Schillizzi.
Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por el delito de “Falsificación de moneda”.
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